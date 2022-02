Mehrere Pkw in der Schwetzinger Innenstadt beschädigt

Schwetzingen. Zwei in einem Hinterhof in der Carl-Theodor-Straße geparkte Pkw sind am Dienstagabend beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Demnach zerkratzen ein oder merhere Unbekannte im Zeitraum von 19 bis 23.15 Uhr jeweils die linke Fahrzeugseite von zwei Audis mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von zusammen mehreren hundert Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202 2880 zu melden.