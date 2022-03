Mehrere Straftaten bei Hochzeitskorso durch Heidelberger Innenstadt

Heidelberg. Bei einem Hochzeitskorso, an dem sich rund zwanzig Fahrzeuge beteiligt hatten, ist es am Sonntagnachmittag zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr zu mehreren Straftaten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren im Bereich des Römerkreises zwei beteiligte Pkw über eine rote Ampel, sodass die Fahrerin einer Straßenbahn stark bremsen musste. Verletzt wurde niemand. Gegen die beiden Autofahrer wird nun ermittelt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz nach 16 Uhr wurde der Autokorso in der Bergheimer Straße angehalten und die Fahrzeuge kontrolliert. Aus einem der Autos soll ein 25-jähriger Verdächtiger Pistolenschüsse in die Luft abgegeben haben. In seinem Fahrzeug wurden insgesamt drei Schreckschusswaffen, Munition sowie ein Teleskopschlagstock sichergestellt. Bei seinen gleichaltrigen Beifahrer fanden die Beamten ein Einhandmesser. Gegen beide wird wegen des Verdachts ermittelt, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben.

Während des Korsos kam es kurz nach 15 Uhr auf der Kreuzung Bergheimer Straße/Mittermaierstraße zu einem Auffahrunfall zweier Korsoteilnehmer. Ein 19-jähriger Fahrer fuhr auf einen davor abbremsenden Chrysler-Fahrer auf. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beträgt mehrere tausend Euro. Der BMW des Unfallverursachers war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Polizeibericht kommt nicht nur eine Unfallanzeige auf den 19-Jährigen zu, sondern auch eine zusätzliche Anzeige, da das Auto nicht versichert war. Eine Fachfirma musste die Kreuzung nach dem Unfall reinigen. Der Verkehr wurde kurz nach 17 Uhr wieder freigegeben. Ab diesem Zeitpunkt konnten auch die Straßenbahnen wieder uneingeschränkt fahren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2