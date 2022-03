Mehrere tätliche Angriffe auf Polizeibeamte in Mannheim und Heidelberg

Mannheim/Heidelberg. Mehrere Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Mannheim sollen über das vergangene Wochenende tätlich angegriffen worden sein. Zudem seien Einsatzkräfte der Behörde auch mehreren Widerstandshandlungen ausgesetzt gewesen, berichtete die Polizei am Montag. Bei den Vorfällen in Mannheim und Heidelberg wurden insgesamt sieben Beamte und Beamtinnen verletzt.

Gleich drei der Einsatzkräfte seien bei einer Auseinandersetzung in einer Gaststätte im Mannheimer Stadtteil Herzogenried verletzt worden, so die Behörde. Ein 23-Jähriger und ein 28-Jähriger waren demnach am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr in Streit geraten. Die beiden Männer weigerten sich, ihre Personalien preiszugeben und sollten deswegen nach Ausweispapieren durchsucht werden. Dagegen sollen sich die Beschuldigten gewehrt haben. Der 28-Jährige habe versucht, einen Beamten mit der Faust zu schlagen und einen weiteren Beamten mit dem Ellenbogen zu treffen. Im Laufe der polizeilichen Maßnahmen mischte sich ein zuvor unbeteiligter 44-Jähriger ein und soll einen Beamten an den Haaren gezogen haben. Den beiden alkoholisierten 23- und 28-Jährigen wurden Blutproben auf dem Revier entnommen. Gegen alle drei Beschuldigten wurden Ermittlungen unter anderem wegen Widerstands aufgenommen.

Bereits um 0.30 Uhr wurden zwei Polizeibeamte in Heidelberg angegriffen, die sich dabei leicht verletzt haben sollen. Die Einsatzkräfte wollten am frühen Sonntagmorgen gegen 0.30 Uhr einen 17-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrollieren. Er war zusammen mit einem 16-Jährigen auf dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Bei der Kontrolle soll der nach Behördenangaben mit 0,56 Promille alkoholisierte 17-Jährige einen der Beamten mit beiden Händen gegen die Brust gestoßen und sich daraufhin gegen eine Festnahme gewehrt haben. Beide Beamten konnten ihren Dienst trotz der leichten Verletzungen fortsetzen. Gegen den 17-Jährigen wurden Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs und Widerstands aufgenommen.

Beamtin in Heidelberg gegen Kopf getreten

Bereits am Samstag gegen 17.30 Uhr waren Beamte und Beamtinnen des Reviers Heidelberg-Mitte von körperlichen Angriffen betroffen gewesen. Nachdem ein 21-Jähriger nach der Anzeigenaufnahme wegen Diebstahls die Dienststelle verlassen durfte, soll er dabei einem Beamten ins Gesicht gespuckt und ihn beleidigt haben. Als die Beamten ihn daraufhin am Gehen hinderten, soll der Mann Widerstand geleistet und einer Beamtin bei der Festnahme gegen den Kopf getreten haben. Weiterhin soll der Beschuldigte einen Beamten leicht an der Hand verletzt haben.

Zudem hatte sich am Samstag gegen 17 Uhr ein 24 Jahre alter Ladendieb im P-Quadrat in der Mannheimer Innenstadt gegen eine Dursuchung und seine Festnahme gewehrt. Nach Angaben der Polizei ballte der Mann die Fäuste und wollte auf die Beamten losgehen. Schließlich wurden ihm Handfesseln angelegt, wogegen sich der Mann stark gewehrt haben soll. Die Einsatzkräfte blieben unverletzt. Der Beschuldigte gab an, synthetische Drogen konsumiert zu haben. Er musste die Beamten auf die Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

Auch gegen Kräfte des Besonderen Ordnungsdienstes wurde am Samstag in der Mannheimer Innenstadt Widerstand geleistet. Nachdem sie einen Streit zwischen einem 48- und einem 33-Jährigen im Quadrat S6 schlichten wollten, schlug der Ältere nach den Einsatzkräften, welche jedoch nicht verletzt wurden.

