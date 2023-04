Schriesheim. Auf der A5 ist es am Sonntagmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, kollidierten zwei Pkw in Fahrtrichtung Darmstadt kurz vor der Anschlussstelle Ladenburg miteinander. Zum Unfallhergang oder dem Ausmaß der Verletzungen liegen noch keine exakten Informationen vor. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei befinden sich im Einsatz. Der Verkehr wird über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt.

