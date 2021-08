Mehrwert für die Bürger

Der Schwetzinger CDU-Stadtverband traf sich zum lockeren Plausch mit dem Bundestagsabgeordneten Olav Gutting. Hierbei sollte es zunächst um lokalpolitische Themen gehen, daher war der Treffpunkt der Tour am Rothacker’schen Haus mit Bedacht gewählt. Vorsitzende Sarina Kolb, die auch die Fraktion im im Schwetzinger Gemeinderat leitet, begrüßte die 15 Interessierten mit einigen grundlegenden Anmerkungen zu dem unter Denkmalschutz stehenden Haus und erläuterte das Für und Wider des jüngst gefassten Gemeinderatsbeschusses zur Sanierung und Neunutzung des Gebäudes.

Im Raum steht ein Investitionsvolumen von 16,5 Millionen Euro, dessen Höhe auch bei den Schwetzinger Christdemokraten zunächst für reichlich Bauchweh sorgte. „Aber unterm Strich haben für uns die positiven Aspekte überwogen. Schließlich würde allein der Erhalt des denkmalgeschützten Hauses – ganz ohne Mehrwert für die Bevölkerung – einige Millionen aus der Stadtkasse verschlingen“, fasste Kolb zusammen.

Für eine satte Bundesförderung in Höhe von zwei Millionen sorgte der beherzte Einsatz von Olav Gutting zusammen mit weiteren Kollegen und Unterstützern in Berlin. „Die Mittel werden aus dem Programm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur zugewiesen“, erklärte Gutting.

Neuer Impuls für die Spargelstadt

„Das erleichtert natürlich den Prozess. Nun ist es wichtig, auch bei der weiteren Planung mit Maß und Mitte vorzugehen. Wir wollen kein Prestigeobjekt, sondern ein solides Museumshaus mit Strahlkraft, das mit integrierter Touristinformation und Gastronomie als wichtiges Schlüsselelement für einen neuen Innenstadtimpuls sorgen kann. Das Projekt steht und fällt dabei vor allem mit der Akzeptanz in der Bürgerschaft. Daher muss das neue Haus auch und vor allem für unsere Vereine zugänglich sein und einen Mehrwert bieten“, erläuterte Sarina Kolb.

Der freiwerdende Platz im Karl-Wörn-Haus könnte auch den weiteren Platzbedarf der Südstadtschule mitabdecken, sodass hier sinnvolle Synergieeffekte zu erwarten seien.

Über die Kleinen Planken und die Mannheimer Straße ging’s zum Schlossplatz. Nationale und internationale Themen trieben die Politikinteressierten um. Der Abgeordnete erläuterte einzelne Positionen des Bundestagswahlprogrammes der Christdemokraten. Er bekräftigte, dass man das Elektroauto als Baustein in der künftigen Mobilität und keineswegs als ausschließliches Konzept künftiger Mobilität sehe. Wichtig sei es, technologieoffen zu bleiben und auch beim Wasserstoff voranzukommen.

Im Hinblick auf die Corona-Krise und das stark gebeutelte kulturelle Leben machte Gutting auf den neuen Sonderfonds für Kulturveranstaltungen aufmerksam. Ende Mai hatte das Bundeskabinett grünes Licht gegeben für „das größte Kulturhilfeprogramm in der Geschichte der Bundesrepublik“. Durch eine Wirtschaftlichkeitshilfe und eine Ausfallversicherung sollen Veranstalter motiviert werden, Konzerte, Festivals, Opern, Tanz, Theater und vieles mehr zu planen. Da durch notwendige Beschränkungen bei Besucherzahlen oft nicht kostendeckend gearbeitet werden könne, setze das Förderprogram genau an dieser Stelle an. Unter Einhaltung von Hygienekonzepten und bestehenden Regelungen soll das gesellschaftliche und kulturelle Leben aufleben.

Westen in Afghanistan gescheitert

Zur aktuellen Situation in Afghanistan machte er keinen Hehl daraus, dass die Lage von allen Beteiligten maximal falsch eingeschätzt worden und der Westen klar gescheitert sei. USA und Nato hätten nach Ansicht Guttings nicht so überstürzt abziehen dürfen. Bitter sei jedoch, wie das afghanische Volk von der eigenen Armee und der korrupten Regierung im Stich gelassen worden sei. Wichtig sei nun, Schutz und Hilfe in der Region sicherzustellen. zg

