Melanie Börnig und ihr Lieblingslied

Die regionale Predigtreihe endet am Sonntag, 27. Februar, mit dem Beitrag der Brühler Pfarrerin Melanie Börnig im Abendgottesdienst um 18 Uhr in der Schwetzinger Stadtkirche. Sie stellt ihr Lieblingslied vor, das Lied Nummer 121 „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“. Der Gottesdienst wird musikalisch mitgestaltet durch Dorothee Strieker an der Orgel.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für den Besuch der evangelischen Gottesdienste in Schwetzingen gilt die 2G-Regel. Es entfällt die Pflicht zur Kontakterfassung. Die Kirchengemeinde bietet aber weiterhin die Möglichkeit, auf freiwilliger Basis über die Corona-App einzuchecken. Über den ausgehängten Veranstaltungs-QR-Code werden keine Daten erfasst. Als weitere Schutzmaßnahme gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske, ebenso gelten die AHA-Regeln. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2