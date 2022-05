Melnikov und Brandauer

Die 70. Festspiele gehen mit weiteren Höhepunkten am Wochenende zu Ende: Residenzkünstler Alexander Melnikov (Klavier) steht an diesem Freitag, 27. Mai, um 19.30 Uhr auf der Festspielbühne. Zum Abschluss seiner Festspielresidenz bietet er einen Soloabend der ganz besonderen Art. An gleich fünf Instrumenten – einem Cembalo, zwei Hammerflügeln, einem Pianoforte und einem Steinway – wird er mit seinem Programm 250 Jahre Musikgeschichte durchlaufen. Eine enorme Herausforderung – es verlangt ein Maximum an pianistischer Anpassungsfähigkeit, ein permanentes Umschalten der Hände auf die jeweilige Tastenmensur, auf Gewicht und Dynamik.

Ebenfalls an diesem Freitag um 21.30 Uhr präsentiert das international ausgezeichnete Ensemble „A Nocte Temporis“ im Grenzgänger-Konzert irischen Folk und barocke Werke aus dem 18. Jahrhundert. Das Ensemble sucht bei „Dubhlinn Gardens“ nach Gemeinsamkeiten zwischen beiden musikalischen Welten.

Zu Ende gehen die Festspiele mit einer musikalischen Lesung am Samstag, 28. Mai. Der weltberühmte Schauspieler und Regisseur Klaus Maria Brandauer und das renommierte „GrauSchumacher PianoDuo“ begeisterten bereits 2017 mit ihrem „Sommernachtstraum” das Publikum. Dieses Jahr entführen sie die Besucher – sowohl musikalisch als auch literarisch – mit „Mozarts Freiheit” in die Welt des sich emanzipierenden Wunderkindes. Der Abend ist leider schon ausverkauft.

Die Konzerte werden von SWR 2 gesendet und zum Nachhören auf www.SWR2.de bereitgestellt. zg

Info: Tickets für die anderen Konzerte gibt’s telefonisch unter 07221/30 01 00 (Freitag von 10 bis 16 Uhr) oder im SZ-Kundenforum (Freitag 8 bis 12, 13 bis 17 Uhr).