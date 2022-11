Menéndez bei Jam-Session im "Grünen Baum" in Schwetzingen

Es wird wieder gejazzt im „Grünen Baum“: Am Dienstag, 8. November, organisiert die Jazzinitiative Schwetzingen von 19.30 bis 22 Uhr im lokal in der Carl-Theodor-Straße 2 am Schlossplatz ein Jazzkonzert, das den Charakter einer Jam-Session hat. Alberto Menéndez und seine Band bestreiten im ersten Set ein Konzert und sind dann als Begleitung für eine Jam-Session auch im zweiten Set anwesend, heißt es in einer Pressemitteilung.

Für angemeldete Musiker – E-Mail an musik@jazzinitiative-schwetzingen.de – besteht dann die Gelegenheit „einzusteigen“.

Der Mannheimer Jazzsaxofonist Alberto Menéndez, der unter anderem mit dem Latinjazz-Pianisten Eddie Palmieri auf zahlreichen Tourneen in ganz Europa zu hören war, wird an diesem Abend Eigenkompositionen sowie Stücke aus dem Great American Songbook zum Besten geben. Mit an seiner Seite ist der Weinheimer Jazzgitarrist Christian Eckert sowie die jungen Mannheimer Newcomer Johannes Hamm am Schlagzeug und Jan Dittmann am Kontrabass. Der Eintritt ist frei.