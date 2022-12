Menschen im Fokus: Künstler Vincenzo di Tommaso öffnet sein Atelier

Vincenzo di Tommaso war wieder fleißig. An zwei Tagen der offenen Tür am Samstag und Sonntag, 17./18. Dezember, zeigt er in seinem Atelier in der Scheffelstraße 77 – neben der Tanzschule Kiefer – seine neuesten Werke – abstrakte und realistische Malereien aus der Corona-Zeit, aber auch einige Berglandschaften. Diesmal stehen stärker die Menschen, genauer gesagt Gesichter im Mittelpunkt der Arbeiten. So wie hier bei diesem an die Pop- Art erinnernden Frauenportrait. Der Schwetzinger Künstler mit italienischen Wurzeln freut sich auf viele kunstinteressierte Besucher und steht natürlich für Gespräche zur Verfügung. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 19 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist natürlich frei.

