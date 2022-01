Menschenkette auf dem Schlossplatz: Impf-Befürworter treffen auf "Spaziergänger"

Schwetzingen. Der Schwetzinger Schlossplatz ist an diesem Montagabend zuerst ganz in der Hand der Impf- und Corona-Maßnahmen-Befürworter. Dabei hatten sich noch am Montagnachmittag Meldungen in den Portalen Facebook und Telegram gemehrt, die wieder zu "Spaziergängen" und zu einer nicht genehmigten Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen des Landes und des Bundes aufforderten - vor allem im Raum Mannheim kursierten diese Verabredungen in Schwetzingen.

Ebenso hatte ein Bündnis zu einer Menschenkette auf dem Schlossplatz aufgerufen, die die Corona-Maßnahmen verteidigen und sich gegen Falschinformationen und rechtsgerichtete Parolen innerhalb der Impfskeptiker richten. Letztere waren zunächst klar in der Überzahl. Nur rund 15 bis 20 "Spaziergänger" standen ruhig da. Gegen 19 Uhr wandelte sich die Situation plötzlich - "Spaziergänger" strömten nach und nach den Schlossplatz.