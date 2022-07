Mercedes auf Parkplatz der GRN-Kinik in Schwetzingen beschädigt - Zeugen gesucht

Schwetzingen. Das Auto eines 29-Jährigen ist auf dem Parkplatz der GRN-Klinik in der Bodelschwinghstraße in Schwetzingen beschädigt worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 2000 Euro. Wie die Polizei mitteilte, parkte der Mann seinen Mercedes am Donnerstag zwischen 12 und 21 Uhr auf besagtem Parkplatz. Als der Mann am Abend zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er im Bereich des vorderen linken Stoßfängers einen Schaden fest. Es handelt sich dabei um einen Streifschaden, welcher durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer verursacht wurde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die etwas Verdächtiges auf dem Klinikparkplatz beobachtet haben, werden gebeten, das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880, zu informieren.

Mehr zum Thema Link Alle Meldungen im Newsticker Schwetzinger Zeitung Mehr erfahren Die Polizei meldet Rücksichtsloser SUV-Fahrer gefährdet bei Schwetzingen/Heidelberg andere Verkehrsteilnehmer Mehr erfahren Blaulicht Polizei sucht nach rücksichtslosem Autofahrer – Passant in Plankstadt angefahren Mehr erfahren