Messen der Seelsorgeeinheit

Für den dritten Sonntag der Osterzeit hat die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt verschiedene Messen geplant.

AdUnit urban-intext1

Am Samstag, 17. April, wird jeweils um 18.30 Uhr eine Messe in St. Josef Hirschacker und in St. Kilian Oftersheim (Letztere mit Livestream) angeboten. In St. Maria Schwetzingen (9 Uhr), St. Nikolaus Plankstadt (10.30 Uhr) und St. Pankratius Schwetzingen (11 Uhr) gibt es am Sonntag, 18. April, Präsenzgottesdienste.

Die Feiern zur Erstkommunion wurden auf Samstage im Juli verlegt.

Ab 7. Mai sind freitagabends und samstagmorgens 14 Firmungen geplant. Pfarrer Uwe Lüttinger und sein Team hoffen zudem auf gutes Wetter, um Gottesdienste im Freien abzuhalten. zg

AdUnit urban-intext2