Messen für Benedikt XVI.

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen – Oftersheim – Plankstadt schließt sich der Trauer um den emeritierten Papst Benedikt XVI. an.

Entsprechend den Hinweisen der Diözese Freiburg wird am Tag der Beisetzung – also am Donnerstag, 5. Januar – in den Kirchen mittags um 12 Uhr ein Trauergeläut mit allen Glocken stattfinden, teilt Dekan und Pfarrer Uwe Lüttinger mit.

In der Seelsorgeeinheit werden zudem Messen gefeiert, in denen des verstorbenen Papstes gedacht werden soll. So finden am Mittwoch, 4. Januar, um 18.30 Uhr in St. Nikolaus in Plankstadt und in St. Josef im Hirschacker jeweils Messen statt, zu denen Interessierte willkommen sind. zg