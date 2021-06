Schwetzingen. Scherenschleifer Winter kommt in die Spargelstadt: Von Montag, 21. Juni, bis Donnerstag, 24. Juni, ist er mit seiner mobilen Schleifwerkstatt auf dem Neuen Messplatz in Schwetzingen, neben dem Imbissstand, anzutreffen. Täglich zwischen 10 und 16 Uhr werden von ihm Messer, Scheren oder andere Schneidegeräte mit dem entsprechenden Schliff versehen, so dass sie wieder tadellos funktionieren.

AdUnit urban-intext1