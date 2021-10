Metapher in der Vertikalen

Schwetzingen. Teambuilding wird an der Carl-Theodor-Schule großgeschrieben. Aus diesem Grund hat der Schulträger des Kreises den Bau einer sieben Meter hohen Kletterwand finanziert. Nun durften Industriekaufleute im ersten Ausbildungsjahr die Anlage einweihen, informiert die Schule. Schulleiterin Heide-Rose Gönner meint: „Das soziale Miteinander unserer Schüler liegt uns sehr am Herzen. Der Klettersport eignet sich hervorragend, um Vertrauen und Verantwortungsbewusstsein zu trainieren.“ Genau dies waren auch die Inhalte des ersten Kurses, den BWL-Lehrer und Klettertrainer Dennis Hänsel den Auszubildenden näherbrachte: „Allein das Knüpfen eines Knotens zur Selbstsicherung stellt eine große Herausforderung für die Schüler dar. Am Ende muss jeder darauf vertrauen können, dass er sich richtig eingebunden hat und sein Partner das Sicherungsgerät korrekt bedient. Das schafft eine besondere Beziehung zwischen den Schülern, die sich im Klassenzimmer so nicht herstellen lässt.“

Ensar Akbay, Juliane Weinhuber und Emilio Dinkic probieren sich an der neuen, sieben Meter hohen Kletterwand in der Sporthalle der Carl-Theodor-Schule. © Schule

Gerade in Zeiten der Pandemie sei das soziale Lernen nicht einfach umzusetzen. In der Feedbackrunde des Kurses meldete ein Schüler dann auch zurück: „Toller Einstieg, mal was anderes als nur im Klassenzimmer zu sitzen.“ zg