Metzgerei Back aus Schwetzingen: Doppelt Grund zur Freude

Schwetzingen. Doppelten Grund zur Freude gab es in diesen Tagen bei der Metzgerei Back: Zuerst wurde der Betrieb aus der Friedrichstraße zum wiederholten Male vom Gourmet-Fachmagazin „Der Feinschmecker“ als eine der 500 besten Metzgereien in Deutschland ausgezeichnet und dann machte Junior Heinrich Xaver Back in dieser Woche seinen Meister als einer der Jahrgangsbesten – und das mit gerade einmal 22 Jahren.

„Ich bin vor Stolz größer als der Eiffelturm“, strahlte Chef Heinrich Georg Back über die Leistung seines Sohnes, der damit als fünfte Generation in der Familie über den Metzgermeisterbrief verfügt. Drei Monate am Stück hatte sich Heinrich Xaver in der renommierten Meisterschule in Augsburg auf die Prüfung vorbereitet, die er in allen vier Bereichen – Praxis, Theorie, Betriebswirtschaft und Personalführung – mit einer Eins vor dem Komma abschloss, alles zwischen 1,4 und 1,7.

So wurde er bei der Meisterfeier in Augsburg im Beisein seiner stolzen Eltern als einer der sechs Kursbesten unter den 34 Teilnehmern ausgezeichnet und erhielt den bayerischen Staatspreis. „Das viele Lernen hat sich gelohnt“, war der Schwetzinger froh über das gute Ergebnis.

Die bestandene Prüfung feierten die frischgebackenen Metzgermeister (und vier Meisterinnen) übrigens mit einem Sprung in den eiskalten Proviant-Bach neben der Schule. „Das ist mittlerweile schon Tradition“, erzählte Back junior.

Der „klääne Henner“, wie er genannt wird, hatte genau wie sein Vater bei der Metzgerei Jörger in Ketsch gelernt und sich dann im heimischen Betrieb stetig weiterentwickelt. So hat er auch seinen Anteil daran, dass die Schwetzinger Metzgerei erneut vom „Feinschmecker“ ausgezeichnet wurde.

„Das wissen wir vorher gar nicht“, erklärte Heinrich Georg Back. Die Mitarbeiter der Zeitschrift würden unangekündigt Testkäufe machen und dabei neben der Qualität auch die Freundlichkeit sowie die Beratung des Personals in die Bewertung mit einfließen lassen. Gelobt werden die hervorragenden Wurst- und Schinkenvariationen: „Knackige Wiener, mild abgeschmeckte Cervelat und Lyoner, kräftige grobe Bratwurst und Rohesser, würzige Salami, alles ein Gedicht. Unbedingt mit in die Einkaufstasche muss der saftig-würzige Wacholderschinken“, heißt es in der Beurteilung.

Ein Lieblingsprodukt hat der Nachwuchs-Metzgermeister im Hause Back übrigens nicht: „Ich kann alles und ich mache alles gern.“