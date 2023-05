Mia Makler in Schwetzingen: Kunst, Kultur und Immobilien in einem

Schwetzingen. Das Immobilienunternehmen Mia Makler aus Plankstadt feiert Neueröffnung in Schwetzingen. Mia Makler bietet mit viel Erfahrung klassische Immobilienmakler-Dienstleistungen wie Immobilienbewertung, Immobilienankauf, Immobilienverkauf, Vermietung sowie Suchaufträge im Rhein-Neckar-Kreis und bundesweit.

Am Spargelsamstag, 6. Mai, stellt sich das inhabergeführte, unabhängige Finanzhaus in neuen Räumlichkeiten in der Mannheimer Straße 2a (vormals Van Laack Store by Leger Concept) vor. Gründer und geschäftsführender Gesellschafter Tobias Rösch und sein Team bieten von 10 bis 18 Uhr ein unterhaltsames Programm mit regionaler Kunst und leckeren Speisen und Getränken in lockerer Atmosphäre. Das Unternehmen als Ansprechpartner für Finanzen aus einer Hand verbindet modernste Technik mit dem individuellen Service des klassischen Maklers zu einer erstklassigen Dienstleistung. Ein Team von ambitionierten Fachleuten setzt sich dafür ein, das innovative Konzept für ihre Kunden umzusetzen.

Bei Mia Makler Finanzen dreht sich alles um Finanzierungen, Zuschüsse und Förderungen sowie Versicherungen für Immobilienprojekte. Mia Consulting bietet maßgeschneiderte Concept-Beratung und Mia Holding steht im Zentrum aller Geschäftsaktivitäten der Firmengruppe. Von hier aus wird das operative Geschäft gesteuert und kontinuierlich weiterentwickelt. Schließlich gibt es noch Mia Makler Immobilien mit Herz, mit einer langjährigen Erfahrung sowie umfassender und individueller Beratung im Bereich Baufinanzierung. Der neue Concept Store in der Fußgängerzone soll ein dauerhafter Ort der Begegnung mit Kunst und Kultur werden. Eine Umgebung, in der man in Ruhe und ungezwungen über die Kundenpläne rund um die Immobilie sprechen kann.

Auf über hundert Quadratmetern Fläche sind Räumlichkeiten mit einer besonderen Wohlfühlatmosphäre entstanden. An den Wänden sind großflächige und bunte Gemälde zu sehen. Die Kunstwerke in Acryl auf Leinwand stammen von Mitarbeiter Patrick Sela.

Der Firmenname geht auf den Vornamen der Tochter von Tobias Rösch zurück. „Wir sind ein dynamisches und modernes Immobilienunternehmen, welches das traditionelle Geschäftsmodell der Immobilienwirtschaft weiterdenkt“, sagt der Inhaber. Man suche noch Mitarbeiter, die das Team mit ihrer Begeisterung und Leidenschaft bereichern und Tradition mit Innovation verbinden möchten. Das autonome Unternehmen kann dank seiner Erfahrung und des großen Netzwerks aus Handwerkern, Architekten, Energieberatern, Steuerberatern, Vermessern und Anwälten sowie mit Ressourcen- und Klimaschutz an erster Stelle gute Lösungen bieten, die über die Möglichkeiten von Steuer- und Bankberatern hinausgehen. Mia Makler findet aus über 800 Banken und Bausparkassen die passende Finanzierung und verkauft das Objekt zu den bestmöglichen Konditionen. Am Samstag kann sich jeder von der Leistungsfähigkeit ein Bild machen.