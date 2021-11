Migrationskontrolle nicht per se rechts

Zu Beginn seines Vortrags über neue Ansätze in öffentlichen Stellungnahmen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf der Mitgliederversammlung der Initiative Aufbruch 2016 erinnerte Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann an die eigene Teilnahme an dem Projekt „Flüchtlingsaufnahme kontrovers“: „Damals haben wir im Gespräch erklärt: Unsere Kontraposition wird von vornherein verurteilt. Ein Dialog ist nicht möglich und offensichtlich nicht gewünscht.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Laut Zimmermann habe Horst Gorski, der Vizepräsident des EKD-Kirchenamts, darauf in einem schriftlichen Beitrag zur Abschlusskonferenz geantwortet: „Diese Wahrnehmung ist durchaus richtig“. Gorski habe ausgeführt, dass die Position der EKD bis vor Kurzem von der von Wolfgang Huber, dem ehemaligen Ratsvorsitzenden, propagierten „öffentlichen Theologie“ bestimmt worden sei. Nach dieser Konzeption würden aus dem Evangelium und der christlichen Tradition für alle Bereiche des Lebens in einer angeblich logischen Stringenz eindeutige Handlungsanweisungen abgeleitet, die anderslautende Auffassungen „alternativlos“ ausschlössen. Die Vertreter von Aufbruch 2016 hätten Recht, wenn sie die mangelnde Dialogfähigkeit der EKD kritisierten, heißt es in einer Pressemitteilung der Initiative.

Als entgegengesetzte Konzeption habe der Vizepräsident das Modell des „öffentlichen Protestantismus“ vorgeschlagen, das auch in der im September veröffentlichten Denkschrift „Vielfalt und Gemeinsinn“ breit entfaltet werde. Kern dieses neuen Ansatzes sei der Gedanke, dass die Aufgabe der Evangelischen Kirche die Garantie eines „Diskursraums“ sei. An diesem Ort demokratischer Beteiligung, den die Evangelische Kirche zur Verfügung stelle, könnten innerhalb eines gegebenen Rahmens kontroverse Auffassungen diskutiert und erörtert werden, ohne dass bereits vor Beginn der Auseinandersetzung theologische Vorentscheidungen getroffen würden.

In der Denkschrift, die der Referent ausführlich erläuterte, sei diese Position hauptsächlich durch den Rückgriff auf die Reformatoren begründet. Nach dem für das Luthertum grundlegenden Augsburger Bekenntnis seien die unverzichtbaren Elemente der Kirche die reine Predigt des Evangeliums und die rechte Verwaltung der Sakramente Taufe und Abendmahl. Alle Fragen, die diese wesentlichen Zeichen der wahren Kirche nicht berührten, seien nach Luther „Adiaphora“, also Fragen, in denen Christen unterschiedliche Auffassungen vertreten und allein nach ihren legitimen Interessen und der allgemeinen Vernunft entscheiden könnten. In diesen Bereich der Adiaphora fielen nach „Vielfalt und Gemeinsinn“ auch alle politischen Konflikte, die letzten Endes auf den unterschiedlichen Vorstellungen und Anliegen der beteiligten Gruppen beruhten. Die evangelische Kirche dürfe sich deshalb bei politischen Auseinandersetzungen nicht einseitig für eine Partei engagieren, sondern müsse allein eine Plattform schaffen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Verantwortung abgeleitet

In diesem Sinne habe, so schreibt Zimmermann in der Mitteilung, Gorski in seinem Beitrag zur Flüchtlingsaufnahme konstatiert, dass der Wunsch nach Kontrolle der Migration keineswegs „rechts“ oder „konservativ“ sei, sondern eine aus den legitimen Interessen jedes Staatsvolks, auch des deutschen, resultierende Forderung, die eine verantwortungsbewusste Regierung zu erfüllen habe.

Die Diskussion drehte sich in erster Linie um die Frage, wann der Zeitpunkt erreicht sei, in dem die Gedanken des Vizepräsidenten und der Kammer für Öffentliche Verantwortung in der Pfarrerschaft angekommen sein würden. zg