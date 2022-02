Mikrochips für die Zukunft designen und gewinnen

Region. Der Bundestagsabgeordnete Olav Gutting (CDU) informiert über den Schülerwettbewerb „Invent a Chip“, der inzwischen im 21. Durchgang von der neutralen Technologieorganisation VDE und dem Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) ausgerichtet wird: „Mint-begeisterte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 bis 13 mit Spaß am Tüfteln aufgepasst: Gesucht werden junge Talente mit Freude an Mathematik, Technik und Naturwissenschaften. Der Technologie-Nachwuchs kann bei Digitalisierung und Nachhaltigkeit aktiv mitwirken und sogar eigene Mikrochips entwickeln. Es sind keine Vorkenntnisse notwendig“, so Gutting in einer Pressemitteilung: „Auf dem Weg zu mehr technologischer Souveränität bildet schon der Nachwuchs eine wichtige Basis.“

Los geht es zum Warm-up mit einem interaktiven Online-Quiz und 20 Fragen rund um Mikrochips und Elektronik. Die Teilnahme am IaC-Quiz ist bis zum 31. Mai möglich. Neu sind speziell entwickelte Arbeitsmaterialien wie beispielsweise zum Thema „Binärcodierung“. Diese stehen auch übers Portal „Lehrer-Online“ kostenfrei zur Verfügung.

Der Einstieg ins Chipdesign ist über die Invent a Chip-Challenge (IaC-Challenge) möglich. Sie liefert online das erste Rüstzeug. Aufbauend auf den Grundlagen der frei konfigurierbaren Logikgatter bis hin zum ersten eigenen VHDL-Code geht es darum, einen komplexen Zähler mit Anzeige in echter Hardware umzusetzen. Die Teilnahme an der Challenge ist bis zum 15. September möglich. Wer noch mehr über die Geheimnisse des Chipdesigns erfahren und mit Profis sein Wissen ausbauen möchte, kann sich dann um die Teilnahme an einem Camp (IaC-Camp) bewerben. Aber Achtung: Stichtag für die Bewerbung dazu ist bereits der 31. März.

Der Zeitplan und die Preise

Bundestagsabgeordneter Olav Gutting meint dazu: „Im Fokus steht die verbesserte Ausnutzung von Sonnenenergie. Gefragt sind eigene kreative, mechanische oder elektronische Verbesserungen, um beispielsweise die Bedienung zu erleichtern. Stück für Stück vertiefen die Jugendlichen ihre Kenntnisse, begeistern sich für die Möglichkeiten der Mikroelektronik und können erleben, wie ihre Lösungen funktionieren.“

Unter www.invent-a-chip.de ist das IaC-Quiz online frei geschaltet. Hierfür winken Schulpreise zwischen 500 und 1000 Euro, die im Juni verliehen werden. Zudem bekommen die besten Quiz-Teilnehmer je einen von 50 Mikrocontrollern. Die Ergebnisse der Challenge und des Camps liegen bis 15. September vor. Die Top Ten der IaC-Challenge-Finalisten gewinnen ein FPGA-Board im Wert von 100 Euro und ein Online-Tutorial. Die Sieger des Camps erhalten eine Einladung zur Preisverleihung, Geldpreise bis zu 1500 Euro und ein Praktikum bei der Robert Bosch GmbH Reutlingen sowie Einladungen zu Veranstaltungen winken.