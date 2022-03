Minnie Maus trägt im Jubiläumsjahr einen Hosenanzug von Stella McCartney

MARNE-LA-VALLÉE. Der Welt entfliehen und eintauchen in ein buntes Reich an Fantasien: Das geht wunderbar in Disneyland Paris! Micky Maus und Co. lenken ohne große Mühe Kinder und Erwachsene gleichermaßen von Alltagssorgen ab – und das seit nunmehr 30 Jahren.

Aufgrund der aktuellen Geschehnisse auf dem Erdball wird dies besonders deutlich: Betritt man das Disneyland Paris in Marne-La-Vallée rund 30 Kilometern vor den Toren der französischen Hauptstadt, wirkt plötzlich alles unbeschwerter, bunter, fröhlicher und gelöster. Das liegt sicher auch an den gelockerten Coronamaßnahmen in Frankreich. Die Maskenpflicht ist aufgehoben. Gäste ab 16 Jahren müssen beim Eintritt in die Parks einen Impfnachweis vorlegen, für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren gilt 3G. Desinfektionsmittel stehen überall bereit, auf großzügige Abstände wird nur bedingt Wert gelegt. Und die Besucher können wieder mit den Figuren für Fotos posieren. Ein Stück alte Normalität.

A- und B-Hörnchen tanzen natürlich bei der großen Parade mit. Von hinten zu sehen: Jessie, das jodelnde Cowgirl, aus Toy Story. © Bauroth

So lässt sich eben einfach schöner Geburtstag feiern. Und zum 30 hat sich Disneyland Paris einiges einfallen lassen: Neben neuen Merchandise-Angeboten, die nicht nur Sammlerherzen höher schlagen lassen, sowie kulinarischen Raffinessen begeistern die mitreißende Tagesshow „Dream . . . and Shine Brighter!“ (Träume und strahle heller) sowie die fantastisch illuminierte abendliche „Disney D-Light Drohnenshow“ die Besucher. Weiterer Hingucker: die „Gardens of Wonder“ (Garten der Wunder), in denen Kunst auf Natur trifft.

Neue Iron-Man-Achterbahn

Außerdem sind neue Themenbereiche geplant. Schon im Sommer soll der „Avengers Campus“ im Disney Studios Park eröffnen. Hier finden die Superhelden aus dem Marvel-Universum ihr Reich. Neben einer interaktiven Spider-Man-Tour zählt dabei eine Iron-Man-Achterbahn zu den Höhepunkten. Sie ersetzt den „Rock‘n’Roller Coaster Starring Aerosmith“. Für alle Fans von Eiskönigin Anna und Elsa gibt es ebenfalls aussichtsreiche Neuigkeiten: 2025 soll der Themenbereich „Frozen“ eröffnen. Als ein weiteres Areal ist „Legends of the Force: A Celebration of Star Wars“ vorgesehen. Die drei neuen Bereiche werden durch einen See miteinander verbunden.

Die Stars aus "Die Eiskönigin" krönen die Parade. © Bauroth

Stella McCartney kleidet Maus ein

Soweit die Zukunftsmusik – zurück zum Geburtstagsjahr und damit zu glanzvollen Paraden: Die neue Vorführung „Dream . . . and Shine Brighter!“ wird mehrmals täglich am Central Plaza vor dem frisch renovierten Dornröschenschloss aufgeführt. Kunterbunte Kostüme, farbenfrohe Wagen, rund 20 Disney- Songs, die wunderbar dynamisch zusammengemixt werden, und nicht zuletzt 30 Disney-Figuren und Tänzer sorgen für ein Gute-Laune-Programm par excellence. Hier schwingen Cowgirl Jessie von „Toy Story“, Peter Pan und die A- und B-Hörnchen zusammen mit Goofy, Pluto und Miquel – Letzter aus dem Film „Coco – Lebendiger als das Leben“ ist übrigens erstmals als Figur bei einer solchen Parade mit dabei – die Hüften. Mickey und Minnie dürfen natürlich nicht fehlen.

Apropos Minnie: Als Fashionista liebt und lebt sie natürlich Mode! Kein Wunder, dass sie mit Wonne ihr neuestes Outfit präsentiert, und zwar von der britischen Stardesignerin Stella McCartney (Tochter von „Beatles“-Legende Paul McCartney) kreiert: einen royalblauen, leicht glitzernden, mit schwarzen Punkten verzierten Hosenanzug! Die elegant wirkende Kombination ist aus nachhaltigen Stoffen gefertigt. Der Look betont wunderbar die weiblichen Rundungen der Mauslady und irgendwie hat man das Gefühl: Mensch, das Outfit hätte Altkanzlerin Angela Merkel auch prima gestanden!

125 Drohnen zaubern in den Abendhimmel über das Dornröschenschloss die Zahl 30. Die Illuminationsshow ist atemberaubend. © Bauroth

Übrigens: Bis 31. März können die Besucher des Studio Theaters im Walt Disney Studios Park Minnie mit ihrem neuen Gewand bewundern. Sie hat übrigens nicht allein neue Kleidung bekommen, sondern auch Micky und seine Freunde.

Ergreifende Illuminationsshow

Übertroffen haben sich die Macher der Abendshow Disney Illuminations. Hier kommen die Besucher aus dem Staunen nicht mehr raus. Bei Einbruch der Dunkelheit erwartet die Gäste eine Achterbahnfahrt der Emotionen, die sich am Wahrzeichen von Disneyland Paris abspielt: Eine Kombination aus Videoprojektionen, beleuchteten Wasserfontänen, Lichteffekten, Disney Songs und allem voran Choreografien mit 125 Drohnen lassen das Dornröschenschloss in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Die synchron fliegenden Drohnen bilden die funkelnde Zahl 30 am Himmel, während im Hintergrund der neue Titelsong zum Jubiläum „Un monde qui s’illumine“ erklingt. Diese neue Hymne wurde mit einem Symphonieorchester von 60 Musikern in den berühmten Abbey Road Studios in London aufgenommen. Auf der Schlossfassade werden Filmsequenzen bekannter Klassiker wie „Die Schöne und das Biest“, „Findet Nemo“, „Der König der Löwen“ oder auch von „Star Wars“ eingespielt – unsagbar effektvoll, hervorragend umgesetzt. Ein schlichtweg ergreifendes Spektakel.

Am 12. April 1992 öffnete Disneyland Paris die Pforten des Disneyland Parks, am 16. März 2002 folgte der Walt Disney Studios Park – 30 respektive 20 Jahre und 375 Millionen Gäste später haben die beiden Parks nichts von ihrer Faszination verloren. Und ein Ausflug in dieses Reich der Fantasien tut in einer Welt, wie wir sie dieser Tage erleben, einfach nur gut.

Hintergrund und Specials Die historische Eröffnung von Disneyland Paris am 12. April 1992 war der Beginn von drei Jahrzehnten voller Zauber für Gäste jeden Alters. Mit mehr als 375 Millionen Besuchern hat sich Disneyland Paris zum beliebtesten Reiseziel Europas entwickelt. Dabei steht Walt Disneys Traum, unvergessliche Erinnerungen für Freunde und Familie zu schaffen, immer an vorderster Stelle.

Mehr als 63 verschiedene themenbasierte Shops gibt es in Disneyland Paris – jeder von ihnen ist ein Erlebnis für sich. Zum 30. Jubiläum wurden mehr als 350 exklusive neue Produkte designt: Die größte Produkterweiterung, die es in Disneyland Paris je gab. Highlight ist eine exklusive Schmuckkollektion mit Pandora, die sogar einen Doppel-Anhänger mit dem Dornröschenschloss beinhaltet. Auch die dänische Haushaltswaren-Marke Bodum designte drei neue ikonische Produkte – eine Glastasse, eine French-Press-Kaffeemaschine und einen Reisebecher, die Tinkerbell und das Dornröschenschloss abbilden.

Preistipp: Disneyland Paris gibt es im Sommer zum Beispiel bei der Buchung von drei Nächten/vier Tagen für zwei Erwachsene und zwei Kinder (drei bis elf Jahre) für 175 Euro pro Person/Nacht im Superior-Zimmer des Hotels „Disney‘s Newport Bay Club“ inklusive Eintritt zu erleben: Infos unter disneylandparis.com/de-de. In Deutschland hat Disneyland Paris zudem die Kooperation mit Dertour verlängert (dertour.de). Bucht man über den Veranstalter, sind Hotelpakete inklusive Parkeintritt ab 465 Euro für zwei Personen buchbar.