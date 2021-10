„Mir geht es gut – ich sterbe gerade“

Koordinatorin Birgit Strittmatter hat jetzt an einem Samstag ihre ehrenamtlichen Hospizbegleiter zu einer Fortbildungsveranstaltung ins Gustav-Adolf-Haus nach Schwetzingen eingeladen. Als Referentin konnte sie für das sensible Thema „Selbstbestimmt sterben“ die Pfarrerin und ehemalige Krankenhausseelsorgerin in Heidelberg und Mannheim Karin Lackus gewinnen.

„Am Ende meines Lebens fürchte ich mich davor, Schmerzen zu haben oder gar zu ersticken.“ Mit diesem Beitrag einer Frau aus den sozialen Medien, eröffnete Lackus ihren Vortrag. Diese konkrete Befürchtung vor einer ungewissen und ausweglosen Krankheitszukunft stehe beispielhaft für diesbezügliche Ängste vieler Menschen. Ganz „normalen“ Menschen, die jetzt gesund sind und mitten im Leben stehen.

Karin Lackus, die selbst schwer an Krebs erkrankt ist, betont, dass gerade diese Vorstellung einem schrecklichen Leiden im Sterben ausgesetzt zu sein, den Wunsch nach einem autonomen und selbstbestimmten Sterben verstärkt. Sie selbst, so sagt sie, könne diesen Wunsch verstehen, fühle sich hier in der Rhein-Neckar-Region aber so gut versorgt und sicher, weil sie auf ein ganzes Netz an palliativen Versorgungsangeboten zurückgreifen könne. Gerade die Aufklärung und Wissensvermittlung der Bevölkerung über die Behandlungsmöglichkeiten und ein Überblick, wer einen im Fall der Fälle versorgen und unterstützen würde, sei von großer Bedeutung.

Das Recht, etwas abzubrechen

Selbstbestimmt kann ein Kranker auch im Verlauf seiner schweren Erkrankung sein, wenn er bewusst eine Therapie abbrechen wolle. Dann handle er autonom, wenn er beispielsweise die Dialysebehandlung nicht mehr fortführen möchte. In ihrem Vortrag betonte Lackus die große Verletzlichkeit von schwerkranken Menschen. „Die Betroffenen befinden sich ständig im Gefühlskarussell und zweifeln nicht selten an getroffenen Entscheidungen und sind beeinflussbar. Sie können zukünftig sogar unter Druck geraten, wenn sie ihr Leben einfach zu Ende leben möchten“, sagt sie.

Anhand von drei unterschiedlichen politischen Entwürfen bekannter Gesundheitspolitiker zur Umsetzung des assistierten Suizids erläuterte die Referentin die Brisanz der Forderung nach einer nachprüfbaren Entscheidung ohne Zweifel. Palliativpatienten denken häufig heute anders als gestern. Wie sieht es mit der Möglichkeit aus, den im tiefen Tal der Erkrankung gefassten Entschluss, sich selbst das Leben zu nehmen, wieder rückgängig zu machen? Dürfen vulnerable Menschen in diese Situation gebracht werden? „Auch künftige Berater sind in gewisser Weise gefährdet“, gibt sie zu bedenken, man wisse, Suizid wirke ansteckend.

Palliativmedizin schafft Vertrauen

Aus vielen Beispielen von Kranken, die sie selbst als Seelsorgerin auf der Palliativstation begleitet hat, weiß sie, dass der Sterbewunsch oft dafür steht, so wie es gerade ist, nicht weiterleben zu wollen. Greife zum Beispiel eine gute Schmerztherapie und werden die Betroffenen gut versorgt, lebten sie oft ganz bewusst ihr Leben zu Ende. Es gäbe da auch einen zu tolerierenden Graubereich der großzügigen Verordnung, die eine vertrauensvolle Beziehung zwischen Arzt und Patienten auszeichne.

Palliativmedizinisch gut versorgte Menschen erlebten mitunter, dass auch im Sterben noch ganz viel wertvolles Leben möglich sei. Karin Lackus liest zur Verdeutlichung dieser Aussage aus ihrem Buch bewegende Patientengeschichten vor. „Mir geht es gut – ich sterbe gerade“, so lautet der Titel. Es ist der mit Augenzwinkern geäußerte Satz eines 60-Jährigen, der seine letzten Tage palliativmedizinisch gut versorgt und durch seine Familie begleitet, würdig zu Ende leben konnte. zg