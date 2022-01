Missbrauch in Psychotherapie: Heidelberger Institut räumt Taten ein

Heidelberg. Über 18 Jahre lang führte ein Arzt ein Institut für Psychotherapie in Heidelberg und missbrauchte in der Zeit Kinder und ging Beziehungen zu jüngeren Patientinnen ein, die eigentlich Hilfe suchten. Das ist das Ergebnis einer unabhängigen Studie - knapp 30 Jahre nach dem Abschied des vor zwei Jahren verstorbenen Kinderarztes vom Institut für Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie Heidelberg (AKJP). Über Jahrzehnte gab es Gerüchte und nebulöse Erzählungen am Institut, das Kinder und Jugendliche behandelt und Psychotherapeuten ausbildet, und in der Szene, schreibt das Münchner Institut für Praxisforschung und Projektberatung. Doch niemand stoppte den Mann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Untersuchung listet 27 Fälle von sexuellen Grenzverletzungen auf, die der Arzt zwischen 1975 bis 1993 begangen haben soll. Die AKJP-Vorsitzende Isabell Ondracek sagte: «Ich möchte mich im Namen des AKJPs aufrichtig bei allen Betroffenen entschuldigen.» Die Münchner Experten gehen von weiteren Taten aus, die noch im Dunkeln lägen. Eine «lückenlose Rekonstruktion des gesamten Ausmaßes» sei nicht mehr möglich.

Bewiesen sei, dass der damalige Institutsleiter zwischen 1970 und 1990 sexuelle Beziehungen zu mindestens drei jungen Patientinnen einging, die zu Beginn der jeweiligen Beziehung zwischen 18 und 21 Jahre alt gewesen seien. Aus zwei dieser Beziehungen gingen Kinder hervor. Zudem unterhielt er zwischen 1976 und Anfang der 90er Jahre zu mindestens zwei Azubis und angehenden Psychoanalytikerinnen sexuelle Beziehungen. «Es handelt sich hier um sexuelle Beziehungen mit Abhängigen», schreibt das Institut.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Zudem habe er sich gegenüber jungen Patientinnen im Teenager-Alter grenzverletzend verhalten. Sie waren in die Beratung gekommen, weil sie Hilfe brauchten. Stattdessen stellte er ihnen Fragen zur Sexualität und sexuellen Wünschen und bot ihnen an, sie in sexuelle Praktiken einzuführen. Zudem habe er sie mit Blicken und mit Berührungen der Brüste belästigt. Auch gegenüber kleinen Jungen habe es Übergriffe gegeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2