Es ist eine schöne Tradition, dass der Round Table der Stadtverwaltung in Schwetzingen einen Mistelzweig übergibt, der dann über der Rathauspforte aufgehangen wird – so geschehen dieser Tage. Pascal Mauge (v. l.), Ralf Delp, Sarah Erles und Gidon Wagner wohnen der „Aufhangzeremonie“ bei. Am Samstag, 20. November, können die Mistelzweige auch auf dem Schwetzinger Wochenmarkt bei den Round Tablern gekauft werden. Bild: Lenhardt

