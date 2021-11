Mit 3,4 Promille Unfälle verursacht und geflüchtet

Dudenhofen/Speyer. Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer hat am Sonntag unter Alkoholeinfluss mehrere Verkehrsunfälle verursacht und ist anschließend geflüchtet. Nachdem er zunächst gegen 12.45 Uhr in der Carl-Zimmermann-Straße in Dudenhofen mit einer Mauer kollidierte und hierdurch einen Sachschaden verursachte, fuhr der Mann weiter nach Speyer, so die Polizei. Hier beschädigte er gegen 13 Uhr in der Blaulstraße beim Versuch einzuparken zwei Fahrzeuge.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf rund 1500 Euro. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, verließ der 49-Jährige zu Fuß den Unfallort. Ermittlungen führte die Polizei zu dem Mann aus Speyer, der sichtlich unter Alkoholeinfluss stand.

Da ein Alkoholtest 3,4 Promille ergab, wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Gefährdung des Straßenverkehrs.