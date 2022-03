Mit Altpapier der Jugend helfen

Die Malteser-Jugend sammelt jeden zweiten Monat Altpapier, Kartonagen, Zeitungen, Kartons, Kataloge, Zeitschriften und auch ausgediente Bücher für den guten Zweck. Der nächste Termin ist am Samstag, 26. März, zwischen 8.30 und 12.30 Uhr auf dem Parkplatz am städtischen Stadion (Ketscher Landstraße). Der Erlös wird unter anderem zur Anschaffung neuer Jugendkleidung für die Mitglieder sowie für Material für die Malteser Kinder- und Jugendgruppenstunden verwendet. Auch fließt ein Betrag in das zwölftägige Kinder- und Jugendzeltlager.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gesammelt werden unter anderem saubere Zeitschriften, Zeitungen, Prospekte, Telefonbücher, Kataloge, Büropapier, Hefte, Pappe, Kartonverpackungen aller Art, unbeschichtetes Papier und Bücher. Weitere Informationen gibt’s unter www.malteser-schwetzingen.de oder können telefonisch unter 06202/5 87 36 83.

Weitere Termine sind: jeweils samstags, 8. Mai, 23. Juli, 24. September, 26. November. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2