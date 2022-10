Mit Baumann in den Landtag

Der Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann (Bündnis 90/Die Grünen) lädt zu einer Fahrt in den Landtag nach Stuttgart ein. Am Mittwoch, 26. Oktober, haben Bürger aus dem Wahlkreis Schwetzingen die Möglichkeit, sich vor Ort über Baumanns Arbeitsplatz in der Herzkammer der baden-württembergischen Demokratie zu informieren. Neben einer Einführung zu den Aufgaben und Arbeitsweisen des Landtags steht auch der Besuch des Plenums auf dem Programm. Beim gemeinsamen Mittagessen und der Rückfahrt gibt es viel Zeit, sich mit Dr. Baumann über seine Arbeit auszutauschen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung notwendig. Entweder per E-Mail an andre.baumann@gruene.landtag-bw.de oder in seinem Büro, Telefon 06202/4 09 47 85.

Die Abfahrt des Busses ist um 7.45 Uhr in Schwetzingen. Ein Zustieg in Hockenheim ist gegen 8 Uhr möglich. Die Rückkehr ist bis spätestens 17 Uhr geplant. zg