Mit Buga touristisch punkten: Schwetzingen und Mannheim erwecken Interesse

Mannheim/Berlin. Die Welt in wenigen Hallen – das bietet derzeit die größte internationale Tourismusmesse, die ITB in Berlin. Fachbesucher und Journalisten informieren sich dort über Destinationen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unter dem Dach der Deutschen Zentrale für Tourismus haben sich einige deutsche Bundesländer vereint, darunter auch Baden-Württemberg. Dort bewerben von der Tourismus Stadt Mannheim GmbH Gregor Rummel (Leiter Vertrieb) und Christian Förster (Projektmanager) die Bundesgartenschau in Mannheim mit Strahlkraft in die gesamte Kurpfalz. Am Nachbartisch macht Frank Krawczyk, Leitung Bereich Kommunikation der Staatlichen Schlösser und Gärten, Appetit auf die schönen Denkmäler im Land – dabei natürlich auch auf Schloss und Schlossgarten in Schwetzingen. Besonders Besucher aus Nachbarstaaten wie der Schweiz sind stark interessiert an Kurpfalz und Buga.