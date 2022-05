Mit Daniel Born direkt chatten

Der Schwetzinger SPD-Landtagsabgeordnete Daniel Born bietet am Montag, 16. Mai, wieder eine seiner regelmäßigen Whatsapp-Sprechstunden an. Von 20 bis 22 Uhr steht Born, der auch Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg und Mitglied im Wohnungs- sowie im Bildungsausschuss ist, allen Bürgerinnen und Bürgern aus dem Wahlkreis für Anliegen und Fragen zur Verfügung. „Die Whatsapp-Sprechstunden habe ich auf dem Höhepunkt des Lockdowns gestartet. Aber das behalte ich bei: Viele Bürger nutzen die Chance direkt und unkompliziert mit mir zu chatten. Und oft kann ich schnell und einfach bei Problemen und Fragen helfen“, erklärt Born.

In der Sprechstunde können die Bürger über alle Themen mit dem Wahlkreisabgeordneten diskutieren. „Das ist so vielfältig wie die Menschen in unserem Wahlkreis. Ganz egal, ob es sich um meine Schwerpunktthemen Wohnen und Bildung handelt oder um ein ganz anderes Anliegen, jede und jeder ist herzlich eingeladen“, teilt der Abgeordnete mit. zg

Info: Erreichbar ist Daniel Born unter der Whatsapp-Nummer 0178/ 1 33 07 50.

