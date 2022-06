Mit dem Hund an den Arbeitsplatz

Schwetzingen/Region. Ein Hund am Arbeitsplatz dient als Gesprächsstoff, hebt die Stimmung im Team, sorgt für effektives Arbeiten und allein seine Anwesenheit vermindert Stress - das haben Studien ergeben. Und genau deshalb initiiert der Deutsche Tierschutzbund jährlich mit Kooperationspartnern am 30. Juni den Aktionstag "Kollege Hund". Mitarbeitende können dann - die Erlaubnis von Vorgesetzten und Kollegen vorausgesetzt - ihre Tiere mit an den Arbeitsplatz bringen.

In der Redaktion der Schwetzinger Zeitung/Hockenheimer Tageszeitung hat zum Beispiel Sloughi-Rüde "Isa Ibn Mahal" am Newsdesk seine Pfoten im Spiel (unser Foto - mit Augenzwinkern). Der arabische Windhund gehört unserem Redakteur Ralf Strauch. Senden Sie uns gerne Fotos, wenn auch Sie Tiere an die Arbeit mitbringen dürfen an sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de.