Mit dem Rad auf die Kalmit: RSV Kurpfalz lädt zu Tour ein

Schwetzingen/Region. Die Kalmittour steht fest im Kalender des Radsportvereins (RSV) Kurpfalz Schwetzingen. Am Ostermontag, 10. April, ist es wieder so weit: Treffpunkt ist der Parkplatz an der Rheinbrücke nach Speyer. Los geht es um 9.30 Uhr. Gästefahrer sind willkommen. Die Strecke führt über Speyer, Schwegenheim, Altdorf, Kirrweiler, Maikammer hinauf zur Kalmit. Bis nach Maikammer wird kompakt in der Gruppe gefahren.

In der Steigung zur Kalmit bricht die Gruppe je nach Trainingszustand der Teilnehmer erfahrungsgemäß auseinander. Gemeinsam geht es dann zur gemütlichen Einkehr in das Kalmithaus. Nach einer Stärkung wird mit neuer Kraft der Rückweg unter die Räder genommen. Die schöne Abfahrt ist die erste Entschädigung für die Strapazen des Anstieges. Über eine rege Teilnahme an der Kalmitfahrt würde sich der RSV freuen.

Weitere Informationen über die Aktivitäten des RSV Kurpfalz gibt es unter www.rsvkurpfalz.de.