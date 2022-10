Mit dem Tau(f)tropfen auf Tour

In den Herbstferien finden die beliebten Kinderbibeltage der evangelischen Kirchengemeinde statt: Kinder ab der ersten Klasse sind unabhängig von einer Kirchenmitgliedschaft willkommen vom Mittwoch, 2. November, bis Sonntag, 6. November, im Lutherhaus und der Stadtkirche (Mittwoch bis Samstag jeweils von 10 bis 13 Uhr; Sonntag, 11 Uhr Stadtkirche). Unter dem Titel „Vom Tropfen zum Mee(h)r“ werden die Teilnehmer viel spielen, singen, basteln und entdecken – rund um das Thema „Taufe“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ein kleiner, munterer Tau(f)tropfen wird die Gruppe durch die Tage begleiten. Mit ihm und dem Leitungsteam um Diakonin Margit Rothe und Kantor Detlev Helmer kann „tröpfchenweise“ entdeckt werden, was alles zur Taufe gehört: das Wasser, der Name, die Kerze, der Segen und vieles mehr.

Den Abschluss bildet dann ein Familien-Tauf-Gottesdienst in der Stadtkirche am Sonntag, 6. November, um 11 Uhr. In diesem Gottesdienst können Taufen von kleinen oder großen Kindern stattfinden. Interessierte Eltern sollten sich rasch im evangelischen Pfarramt melden oder über die Homepage direkt anmelden. Anmeldungen zu den Kinderbibeltagen sind dort ebenfalls möglich – die Teilnahme ist kostenfrei. zg

Mehr zum Thema Kultur Unterhaltung rund um die Stadtkirche in Schwetzingen Mehr erfahren Evangelischer Basar Fest rund um die Stadtkirche Mehr erfahren St. Sebastian In Erinnerung an die eigene Taufe Mehr erfahren

Info: Infos und Anmeldung unter www.ekischwetzingen.de