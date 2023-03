Mit dem Theaterbus von Schwetzingen nach Heidelberg

Das Theater und Orchester Heidelberg bietet am Sonntag, 23. April eine Fahrt aus Schwetzingen zu der Oper „Il barbiere di Siviglia“ von Gioachino Rossini nach Heidelberg an.

Gerade einmal 23 Jahre war Rossini alt, als er mit „Il barbiere di Siviglia“ seine 17. Oper vorlegte, die in kürzester Zeit ihren Siegeszug über den gesamten Globus antrat. Der Komponist, Cellist, Geiger, Cembalist, Sänger, Hornist, Organist, Hobbykoch und begnadete musikalische Humorist schuf ein musikalisch-rasantes Verwirrspiel, welches bis heute seinesgleichen sucht.

Zum Inhalt: Graf Almaviva hat nur eines im Sinn – er will die junge Rosina für sich erobern. Mit dem stadtbekannten Barbier und als Schlitzohr verrufenen Figaro schmiedet er eine List und will inkognito das Herz Rosinas gewinnen. Dafür muss er aber zunächst an Dr. Bartolo, dem Vormund Rosinas, vorbei, bei dem seine Angebetete lebt. Bartolo plant nämlich selbst, sein Mündel zu heiraten – nicht zuletzt ihres Erbes wegen.

Die Vorstellung ist in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln und beginnt an dem Sonntag, 23. April, um 15 Uhr. Der Bus fährt am Bahnhof/Haltestelle Stadtbus etwa um 13.45 Uhr ab. Die genaue Abfahrtszeit bekommen die Teilnehmenden etwa zwei Wochen vorher schriftlich mitgeteilt. Außerdem fährt der Theaterbus in dieser Spielzeit noch zu folgenden Vorstellungen: Sonntag, 21. Mai, „Mord im Orientexpress“ – nach Agatha Christie; Mittwoch, 26. Juli, „Der Mann von La Mancha“ (Heidelberger Schlossfestspiele) – Musical von Mitch Leigh, Dale Wasserman und Joe Darion.

Bei einer Buchung des Theaterbusses bekommen die Kunden die Tickets mit der Rechnung per Post nach Hause geschickt und hören im Bus nach Heidelberg eine Werkeinführung. Die Mitnahme von Rollatoren und Rollstühlen ist nach Anmeldung möglich. Tickets für Fahrt und Vorstellung gibt es ab 25 Euro (regulärer Spielbetrieb) beziehungsweise 47,40 Euro (Schlossfestspiele) beim Theater und Orchester Heidelberg, Irene Crosignani, E-Mail: irene.crosignani@heidelberg.de, Telefon 06221/58 35 582, montags bis donnerstags, 15.30 bis 17.30 Uhr.