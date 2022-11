Mit dem Wissen über unser Trinkwasser zu tollen Preisen

Hätten Sie das auch gewusst? Wer beim Tag der offenen Tür zum 50-jährigen Bestehen des ZWK-Wasserwerks im Hardtwald sechs Fragen richtig beantwortet hat, konnte einen von 64 tollen Preisen von der Heißluftballonfahrt, über SZ-Zeitungsabo bis hin zu Theaterkarten gewinnen. Und mehr als 300 richtige Antworten lagen im Lostopf, aus dem Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Braun und ZWK-Geschäftsführer Bodo Kleinevoß jetzt die Hauptgewinner gezogen haben. Die wurden zu einem Gläschen Sekt ins Kundenzentrum der Stadtwerke eingeladen und freuten sich über die Gewinne.

Natürlich drehten sich die Fragen alle ums Trinkwasser und dessen Erzeugung. Die Antworten konnten die Teilnehmer in der Führung, die am Jubiläumssonntag angeboten wurde, oder an den Infotafeln und den Aktionsständen erfahren. Gefragt wurde beispielsweise nach der Zahl der Tiefbrunnen, die es rings ums Wasserwerk Schwetzinger Hardt gibt. Die richtige Antwort lautet zwölf. Eine andere Frage ging auf die Kubikmeter Trinkwasser ein, die insgesamt in den Behältern im Heuweg gespeichert werden. Richtig war die beeindruckende Menge von 15 000 Kubikmetern Wasser.

Auch die Zahl der Druckpumpen (sechs) war gefragt oder die Zahl der Wasserwerke (drei), die von der Schwetzinger Leitwarte aus gesteuert werden können. Besonders beeindruckte die Besucher, dass das Wasser 25 000 Tage braucht, um vom Odenwald durchs Erdreich bis zum Wasserwerk Schwetzinger Hardt zu gelangen. Martina Braun und Bodo Kleinevoß bedankten sich bei allen Teilnehmern und bei unserer Zeitung für die Medienpartnerschaft. Im Bild von links: Martina Braun, Ellen und Tana Henrich, Yi und Cerina Ni, Bodo Kleinevoß, Bernd Higel und Anja Schwartzkopff. jüg/Bild: Gruler