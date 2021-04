Die CDU Rhein-Neckar, der größte Kreisverband innerhalb der Partei im Land, spricht sich für Koalitionsverhandlungen mit Bündnis 90/Die Grünen und eine Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition in Baden-Württemberg aus. Dies teilte der Kreisvorsitzende der CDU-Rhein-Neckar und Landtagsabgeordnete Karl Klein mit. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit dem grünen Koalitionspartner gut und vertrauensvoll zusammengearbeitet und viel für unser Land erreicht. Einer Fortsetzung dieser Koalition steht daher auch nichts entgegen,“ sagte Klein, der selbst nicht mehr für den Landtag kandidierte.

Der zukünftige Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Andre Baumann aus Schwetzingen begrüßt die Entscheidung des Grünen-Landesvorstands, mit der CDU in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, heißt es in seiner Pressemitteilung.

„Wir brauchen in Baden-Württemberg einen Aufbruch für mehr Klimaschutz, für eine ökologische Transformation, für eine innovative Wirtschaft, für mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft. Die Sondierungen der Grünen mit CDU, SPD und FDP haben gezeigt: Diesen Aufbruch wird es am ehesten in einer Koalition mit der CDU geben“, erklärt er.

Auch wenn die CDU in den vergangenen Jahren in vielen zentralen Bereichen allzu oft gebremst habe, gehe es jetzt nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. zg

