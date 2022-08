Mit der SCG in den Kurpfalzpark

15 Kinder warteten am Neuen Messplatz ungeduldig auf den Bus, der sie zu einem tollen Tag im Kurpfalzpark in der Schwetzinger Partnerstadt Wachenheim bringen sollte. Nach einer verkehrsbedingten Verzögerung konnte es endlich losgehen. Die Stimmung war gut und alle freuten sich auf diesen Tag trotz der vorhergesagten heißen Temperaturen.

In Gruppen zu zweit und zu dritt erkundeten sie schnell das Gelände. Besonders beliebt war der Kurpfalz-Coaster. Auf dieser Sommerrodelbahn verbrachten einige die meiste Zeit. Genauso beliebt waren die Bumperboats – das sind Autoscooter auf dem See.

Viel Spaß hatten die Kinder beim Ausflug in den Kurpflazpark. © scG

Die Betreuer Erica und Manfred Butz, Angelika Stripf und Peter Lemke sorgten zum Mittagessen für leckere Pommes und kalte Getränke. „Beeil dich mal, ich will wieder los“, drängte Lisa dabei ihre Schwester Nina, die sich gerade eine zweite Portion Pommes geholt hatte. So gestärkt ging es gleich wieder auf Tour, denn es gab noch viele tolle Sachen und die Tierwelt zu entdecken. Besonders das Rutschenparadies und Wutzels Piratenflug, ein riesiges Kettenkarussell, hatten es den Kids aus Schwetzingen angetan.

Busfahrer Hans-Peter Koch brachte dann wieder alle prima nach Hause: „Das war wirklich ein toller Tag“, schwärmte Lasse und Kumpel Philipp konnte ihm nur recht geben. Sophie Braun vom DRK hatte glücklicherweise überhaupt nichts zu tun.

Im gut klimatisierten Bus waren auf der Rückfahrt dann einige eingenickt. Zurück am Meßplatz konnten die Eltern ihre begeisterten Kinder in Empfang nehmen, die sicher noch lange über ihre Erlebnisse an diesem Tag berichtet haben. le/zg