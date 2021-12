Mit Geburtstagsgruß aus Lego gewinnen

Region/Günzburg. Für viele Familien sind die Tage zwischen den Jahren die schönsten: Endlich genügend Zeit, um miteinander zu spielen, zu lachen, zu experimentieren und zum Kreativsein. Ideale Voraussetzungen also für die dritte Auflage der Legoland Familien-Challenge.

Die diesjährige Aufgabe für alle Lego-Baumeister lautet – passend zum Jubiläum des bayerischen Familien-Freizeitparks im kommenden Jahr: „Das Legoland wird 20 – Baut eine Geburtstagsüberraschung“!

Bis zum 23. Januar haben Familien Zeit, ein Kunstwerk aus Lego-Steinen zu bauen und ein Foto davon einzusenden. Lustige Partyhüte, bunte Sahnetorten, Geschenke oder andere einfallsreiche Überraschungen aus bunten Steinen – der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Den fünf Siegerfamilien winkt eine abenteuerliche Übernachtung im dann neu eröffneten Ninjago-Quartier im Legoland-Feriendorf mit Parkbesuch und exklusiver Siegerehrung in der Modellbauwerkstatt des Resorts.

„Nach zweibeliebten Ausgaben des Bauwettbewerbs wollen wir allen Familien auch dieses Jahr wieder eine spannende, gemeinsame Herausforderung für die Weihnachtsferien bieten. Unser schönes Legoland Deutschland wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt – da war das erste Bau-Motto schnell entschieden. Wir freuen uns auf viele kreative Einsendungen zu unserem Jubiläumsjahr und möchten unseren Fans so auch die Wartezeit bis zum Saisonstart am 2. April 2022 versüßen“, animiert Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resorts, auch Familien aus der Kurpfalz zum Mitmachen.

Etwa vier Wochen haben die Familien nun Zeit, unter dem Motto „Baut eine Geburtstagsüberraschung“ an der Familien-Challenge teilzunehmen und ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen. Die Einsendungen der Top 100 werden am 28. Januar auf der Legoland-Homepage veröffentlicht und starten in die Votingphase. Ab dem 13. Februar ziehen die besten 20 Teams in Runde zwei ein und erhalten neben einem neuen Bau-Motto auch ein Paket auch über 5500 Lego-Steinen für die Teilnahme. Anschließend erfolgt eine weitere Votingphase, die über die finalen Gewinner der Familien-Challenge entscheidet.

„Olli“ gibt auch seine Stimme ab

Zusätzlich zum Online-Publikumsvoting wird es erstmals ein Super-Vote von Parkdrache „Olli“ geben, der zusätzlich zu den Bauwerken mit den meisten Stimmen ein weiteres Modell in die jeweils nächste Runde schickt. Sollte ein Vorjahresgewinner unter den Top 5 sein, wird zusätzlich ein sechster Sieger gekürt. Für Familien lohnt es sich, die Werbetrommel zu rühren und Freunde und Bekannte zum Voten zu animieren, um ihre Chancen auf einen Gewinn zu erhöhen.

Es winken kiloweise Lego-Steine, Eintrittskarten für den Park, eine Übernachtung im neuen Ninjago-Quartier, das im Juni nächsten Jahres eröffnet wird, und eine exklusive Siegerehrung in der Modellbauwerkstatt mit den Legoland-Modellbauern.



Info: Weitere Informationen zur Legoland Familien-Challenge gibt es unter www.LEGOLAND.de/lp/familien-challenge

