Mit Gurten ans Bett geschnallt

Hallo Kinder! Wisst ihr schon, was ihr einmal werden wollt, wenn ihr groß seid? Also ich bin mir da noch nicht ganz sicher, aber meine Schwester Frieda will unbedingt Astronautin werden. Aus Kartons baut sie sich kleine Raumschiffe und abends schaut sie ganz begeistert in den Nachthimmel. Astronaut zu werden, ist aber gar nicht so leicht. Die Raumfahrer verbringen oft mehrere Monate im All, um dort zu forschen. Dabei sind sie völlig schwerelos – das heißt, dass sie ohne Gewicht im Raum umherschweben. Deshalb müssen sie sich zum Beispiel nachts mit Gurten an ihr Bett festschnallen, damit sie in der Nacht nicht wegfliegen. Und Trinken ist nur mit einem Strohhalm möglich, weil die Flüssigkeit sonst quer durch den Raum gleitet. Weil es aus diesem Grund im Weltall kein fließendes Wasser gibt, waschen sich die Astronauten meist mit Feuchttüchern. Und auch das Zähneputzen läuft nicht so ab, wie ihr es von zu Hause gewohnt seid: Es gibt Beutel mit Wasser, aus denen die Raumfahrer vorsichtig einen Tropfen drücken. Der fliegt dann im Raum umher und wird mit der Zahnbürste samt Zahnpasta eingefangen. Dann kann der Mund geschrubbt werden – und am Ende wird die Zahnpasta einfach heruntergeschluckt. Generell haben Astronauten einen anstrengenden Alltag. Sie besuchen Konferenzen mit der Erde und auch Sport gehört dazu. Aber davon lässt Frieda sich nicht abschrecken – sie will auf jeden Fall mit einer Rakete ins All. Na, wenn es dann soweit ist, sitze ich abends da und schaue in den Nachthimmel zu ihr nach oben.

