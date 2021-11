Mit Handwerk zu Lebensglück: "Ginger Wood" spürt die Seele des Holzes

Franz Keilhofer ist das, was man einen kernigen Naturburschen nennt: Er ist groß, schlank, trägt Arm-Tattoos und besitzt trotz seiner ruhigen, bedächtigen Art die Fähigkeit, Menschen sofort in seinen Bann zu ziehen. Kein Wunder also, dass der Charakterkopf durch ein Initiativprojekt ein Tourismusbotschafter für Bayern, insbesondere für seine Heimatregion, das Berchtesgadener Land, wurde und damit in Nullkommanichts deutschlandweit bekannt.

Franz Keilhofer lebt mit Ehefrau Nadine, einer Fotografin und Grafikerin (www.herz-flimmern.com), auf dem familieneigenen Bauernhof in Bischofswiesen bei Berchtesgaden. Unter der Marke „Ginger Wood“ hat er sich als Fotomodell und Buchautor, vor allem jedoch als Drechsler einen Namen gemacht. Dabei muss man wissen: Franz Keilhofer hat sich sein Handwerk selbst beigebracht. Nach einer Ausbildung zum Formentechniker holt er das Abitur nach und beginnt, Ingenieurwissenschaften zu studieren. Dann wird er krank. Diagnose: Depression. Diese wirkt sich auf seine körperliche und geistige Leistungsfähigkeit aus. Ein langer Genesungsprozess folgt. In dieser Zeit entdeckt er das Drechseln für sich. Mit letzten Ersparnissen richtet er eine Werkstatt ein und siehe da: Handwerk mit Leidenschaft funktioniert als Therapie und wird zur beruflichen Heimat.

AUDIO: LLL_08_Franz_Keilhofer_ist_Gingerwood

Ob Scheune oder Schuppen: Bei Franz Keilhofer lagern überall Hölzer aller Größenordnungen, Stämme und Rohlinge. Er hat eine besondere Art, seine Nutzobjekte und Galeriearbeiten herzustellen. Dafür braucht es Planung und viel Zeit. Er nutzt vornehmlich einheimische Harthölzer, die schon gefällt wurden oder gefällt werden müssen. Und er legt Wert darauf, der Einzigartigkeit des Materials gerecht zu werden. Nicht jedes Stück Holz gibt jedes Objekt her. „Ginger Wood“ überlegt sich genau, welches Potenzial im Holz steckt und lässt dabei mit traditionellen und modernen Techniken zeitlos schönes Design entstehen. Kurzum: Er spürt die Seele des Holzes und möchte dieser gerecht werden. Die Menschen kommen zu ihm, schauen sich die Produkte sowie die Herstellung an und erleben ein Stückweit Spiritualität. „Ich verkaufe nicht nur die Schale, sondern auch das Lebensgefühl. Gerade in einer Zeit, in der sich alles sehr schnell ändert, ist es schön, ein Objekt in der Wohnung zu haben, was auch die Enkelkinder noch verwenden können und Freude daran haben“, macht er deutlich.

Mehr zu Franz Keilhofer und seinen Arbeiten gibt es unter www.GingerWood.de.

Adressen und Tipps rund um Berchtesgaden







Infos zur Region: Berchtesgadener Land Tourismus GmbH, Maximilianstraße 9, 83471 Berchtesgaden, Telefon 08652/6 56 50 50, info@berchtesgaden.de, www.berchtesgaden.de

Berchtesgadener Land Tourismus GmbH, Maximilianstraße 9, 83471 Berchtesgaden, Telefon 08652/6 56 50 50, info@berchtesgaden.de, www.berchtesgaden.de Tipp Museum Schloss Adelsheim in Berchtesgaden: Im Renaissance-Schlösschen Adelsheim aus dem Jahr 1614 ist eines der bedeutendsten volkskundlichen Museen Bayerns untergebracht. Hier findet man Sammlungen des legendären Holzspielzeugs, darunter Pfeifenrössl und Grillenhäusl, sowie Christbaumschmuck, filigrane Beinschnitzarbeiten aus Tierknochen, aufwändig gestaltete Spanschachteln und feine Instrumente wie das Glockenspiel der Familie Graßl und hochwertige Holzbildhauerei, die auf die Berchtesgadener Schnitzschule verweist. Deren einstiger Direktor Bernhard Wenig sowie der Kunstmaler Anton Reinbold, der Großvater der heutigen Museumsleiterin Friederike Reinbold, gelten als Initiatoren zum Erhalt der besonderen Handwerkskunst in der Region. Skurril und witzig ist die Mausefallensammlung im Museum. Öffnungszeiten und mehr: www.museum-schloss.adelsheim.de

Winterwandern, Langlauf, Skifahren, Rodeln, Eislaufen – es gibt nichts, was man nicht tun kann in und um Berchtesgaden. Die Jennerbahn bringt die Gäste in Zehnerkabinen auf den Hausberg am Königsee. Von hier aus startet man bequem zu Wander- und Bergtouren in den Nationalpark Berchtesgaden. Im Winter wartet eine acht Kilometer lange Talabfahrt, oben gibt es Sessel- und Schlepplifte. Familien finden am Obersalzberg und am Hochschwarzeck in Ramsau Abwechslung. Naturschneegebiete gibt es am Rossfeld. Infos zu Betriebszeiten der Bahn und Preise: www.jennerbahn.de Tipp Berghotel Rehlegg: Das Vier-Sterne-Superior-Haus setzt auf Natur pur sowie Regionalität und liegt in allen Belangen am Puls der Zeit – inklusive E-Tankstellen. Einst ein Bauernhaus aus dem Jahr 1454 ist es heute ein Gastbetrieb mit viel Liebe zum Detail. Es gibt einen großen Wellnessbereich und ein beheiztes Freibad. Das Haus stellt eigene Naturkosmetik her, mit der sich die Gäste in der „Almwiesn-Spa“ verwöhnen lassen können. Kontakt: Berghotel Rehlegg AG, Holzengasse 16, 83486 Ramsau, Telefon 08657/9 88 40, info@rehlegg.de, www.rehlegg.de