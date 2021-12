Mit „Johanna“ und „Theo“ feiern

Kommen sie denn nun dieses Jahr, die beiden Langohren? Bereits für das vergangene Weihnachtsfest hatte die evangelische Kirchengemeinde einen Corona-konformen Open-Air-Stationen-Gottesdienst geplant; aber dann machte die Pandemie doch noch einen Strich durch die Rechnung.

Gemeindediakonin Margit Rothe und ihr Team lassen aber nicht locker: „Wir greifen das tolle Projekt wieder auf! Es ist zu schön, um in den Papierkorb zu wandern!“, heißt es in einer Pressemitteilung. Beim Freiluftgottesdienst, den Familien am 24. oder 25. Dezember. auf dem Badenia-Gelände im Ortsteil Hirschacker besuchen können, werde es unter anderem eine lebendige Krippe mit gleich zwei Eseln und einigen Schafen geben.

Eselsbesitzer Torsten Braun aus Hockenheim und Hobby-Hirte Michael Hagen ermöglichen diese Besonderheit. „Toll, was ihr da in Schwetzingen aufgrund der Pandemie plant! Das unterstützen wir gerne – und dieses Jahr erst recht“, sagt Torsten Braun. Und „Johanna“ und „Theo, die beiden Grautiere, freuen sich auch schon. Auf www.ekischwetzingen.de können sich Familien ab dem 13. Dezember online anmelden; man wählt eine konkrete Uhrzeit und durchläuft dann am 24. oder 25. Dezember die Stationen in etwa 25 Minuten. zg