Mit Lauftreffs unterwegs

Region. Der Frühling kommt, die Lust auf das Laufen nimmt zu. Wer das nicht ganz alleine machen möchte, kann sich bestehenden Gruppen anschließen.

Die Lauftreffs in Schwetzingen und Umgebung freuen sich immer über neue Mitstreiter. Alle Treffs sind kostenlos, eine Vereinszugehörigkeit ist nicht erforderlich. Die Laufwege sind Wald- und Feldwege.

Am Montag um 18.30 Uhr laufen Fortgeschrittene acht bis zehn Kilometer (Tempo 6 bis 6:30 Minuten pro Kilometer). Infos erteilt Kerstin Leibert, Telefon 0163/16 47 465, E-Mail kerstin.leibert@googlemail.com. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Grillhütte beim TV- Sportplatz.

Ebenfalls montags um 19 Uhr treffen sich die „Hasenpfädler“ in Plankstadt, Hasenpfad. Leiterin ist Margareta Liebert, Telefon 06202/60 51 49, E-Mail malipla@gmx.de. Der inzwischen sehr große Lauftreff teilt sich je nach Leistungsvermögen auf: Die erste Gruppe läuft neun bis elf Kilometer in 5:45 bis 6:30 Minuten pro Kilometer. Die zweite Gruppe absolviert acht bis zehn Kilometer in 6:30 bis 7 Minuten pro Kilometer und eine Wiedereinsteiger-Gruppe fünf bis sieben Kilometer in 7 bis 8 Minuten pro Kilometer. Ab Montag, 25. April, wird der Treffpunkt dann der Parkplatz an der Sternallee in Schwetzingen sein.

Eine Mittwoch-Gruppe trifft sich um 17.30 Uhr am Spielplatz hinter dem Schlossgarten (Maschinenweg) für ein Training auf den Feldwegen Richtung Ketsch (acht Kilometer, 6:50 bis 7 Minuten pro Kilometer). Infos gibt es bei bei Ulrike Schlager, E-Mail ulrikeschlager@gmx.de.

Für wettkampforientierte Läufer gibt es dienstags ab 18.30 Uhr Tempotraining im Stadion. Hier absolvieren die Sportler verschiedener Leistungsniveaus – jeder in individuellem Tempo – mehrere Intervalle zwischen 400 und 2000 Meter, was die Schnelligkeit verbessert. Infos erteilt Birgit Schillinger, E-Mail birgit.schillinger@googlemail.com. Neulinge sollten sich bei den Lauftreffs vorher melden, da sich Uhrzeit und Treffpunkt durch Absprachen ausnahmsweise ändern können. bs

