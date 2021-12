Mit Maske oder unter freiem Himmel

Im zweiten Corona-Winter plant die evangelische Kirchengemeinde vielfältige Gottesdienste zum Weihnachtsfest. Bei allen Angeboten gilt die 2Gplus-Regel in der dann gültigen Form sowie Abstandsregeln und Maskenpflicht: „Wir bitten alle Besucher, freiwillig eine FFP2-Maske zu tragen, anstatt einer einfachen medizinischen Maske“, sagt Pfarrer Steffen Groß im Vorfeld: „Wer die Weihnachtsgottesdienste mitfeiern möchte, muss sich zwingend vorher anmelden. Dies ist seit Montag, 13. Dezember, unter www.ekischwetzingen.de möglich. Anmeldeschluss ist am Montag, 20. Dezember.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um 15 Uhr an Heiligabend lädt Pfarrerin Franziska Beetschen zum Gottesdienst für Familien mit Kindern und Jugendlichen ins Lutherhaus ein. Um 17 Uhr feiert Pfarrer Steffen Groß im Lutherhaus die Christvesper, um 23 Uhr leitet er den Gottesdienst zur Christnacht, Mitglieder der Kantorei unter Leitung von Detlev Helmer gestalten ihn mit.

Ebenfalls an Familien richtet sich der Stationengottesdienst: „Zur Krippe“, der bei jedem Wetter unter freiem Himmel stattfindet – am Heiligabend zwischen 14.30 und 18 Uhr und am ersten Weihnachtsfeiertag zwischen 9.30 und 12 Uhr, jeweils unter der Leitung von Diakonin Margit Rothe. Auf der Wiese beim Badenia-Sportgelände auf dem Hirschacker sind dabei Stationen aufgebaut, die in einem Durchgang von 40 Minuten besucht werden können. An ihnen erlebt jede Gruppe Teile der Weihnachtsgeschichte, die vor allem von Konfirmanden gespielt wird. An der letzten Station wartet eine lebendige Krippe mit echten Tieren. Dafür ist eine Anmeldung mit Uhrzeit notwendig.

Ganz ohne Anmeldung, Masken und 2Gplus kann die Weihnachtsausgabe des Online-Gottesdienstes „For your soul“ mitgefeiert werden, die an Heiligabend ab 18 Uhr auf Sendung geht und im Youtube-Kanal ekischwetzingen zu sehen ist.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am ersten Feiertag, 25. Dezember, um 17 Uhr erklingt festliche Weihnachtsmusik für Orgel und Oboe mit Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und Barbara Obert in der Stadtkirche. Am zweiten Feiertag, 26. Dezember, um 11 Uhr lädt die Gemeinde zum Gottesdienst mit Prälat Dr. Traugott Schächtele im Luthersaal ein. Wegen der unsicheren Corona-Lage sind laut Groß bis zuletzt Änderungen möglich. zg