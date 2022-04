Mit Maske weiter in die Kirchen

Die neue Corona-Verordnung des Landes greift am Wochenende. Ein Punkt dabei: Die Maskenpflicht wird gelockert. Bedeutet: Im Supermarkt und im Einzelhandel entscheiden die Häuser beziehungsweise Geschäftsinhaber selbst, ob die Kunden weiter den Mund-Nase-Schutz tragen müssen. Das gilt im Übrigen auch schon für den verkaufsoffenen Kirschblütensonntag, 3. April, in Schwetzingen.

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg haben bereits angekündigt, dass ab 3. April in den Innenräumen der Monumente weiter Personen über 18 Jahre FFP2-Masken tragen müssen. „Wir möchten auch gefährdeten Menschen und vulnerablen Gruppen weiterhin einen möglichst sicheren Aufenthalt bei uns ermöglichen. Die Maske ist ein effizientes Mittel, um sich und andere vor Infektionen zu schützen. Gerade in Innenräumen ist sonst die Ansteckungsgefahr hoch. Vor dem Hintergrund der hohen Infektionszahlen halten wir deshalb an der Maskenpflicht in Innenräumen bis auf Weiteres fest“, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Dekan und Pfarrer Uwe Lüttinger aus Schwetzingen teilt mit, dass an der Maskenpflicht in den Gottesdiensten der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt festgehalten werde. Bei den Abstandsregeln gibt es leichte Modifikationen.

Über den 3. April hinaus müssen Masken unter anderem weiter in ÖPNV, im Flugzeug und in der Personenschifffahrt getragen werden. Bei Reisebussen gilt, was der Busunternehmer anordnet. Außerdem besteht die Maskenpflicht in Einrichtungen rund um die medizinische Versorgung, in Pflege und Betreuung. kaba