Das Schwetzinger Kinderhaus Edith Stein freut sich über eine Spende von 1500 Euro der Sparkasse Heidelberg. Regionalleiter Björn Becker brachte die Finanzspritze persönlich als Scheck im katholischen Kindergarten in der Erfurter Straße 1 vorbei. Das Geld findet Verwendung für ein Forscherprojekt in der Einrichtung mit 130 Kindern in sieben Gruppen.

Das Kinderhaus feierte unlängst ein Forscherfest für das Projekt „Mit Neugier und Pipette – Kinder entdecken Naturwissenschaften“, das in Kooperation mit der „Offensive Bildung“ der BASF durchgeführt wurde. Die Kinder sollen beim Experimentieren eigene Erfahrungen sammeln und durch viel Ausprobieren verschiedene Wege sowie Ergebnisse kennenlernen.

Der Spaß am Forschen steht im Mittelpunkt. An verschiedenen Stationen werden kleine Experimente durchgeführt. So werden Luftballonraketen in die Luft geschossen. Die Kinder probieren aus, was Strom leitet und was nicht. In verschiedenen Sieben werden Hirse, Linsen, Gries und Kichererbsen voneinander getrennt. In einem Wasserbad wird erprobt, was schwimmt und was sinkt. Farbige Punkte zeigen mit einem Tropfen Wasser ein besonderes Farbenspektrum.

Die Regeln in der Forscherecke sind von den Kindern selbst entwickelt worden, erzählte Kindergartenleiterin Regina Zankl: „Die Erzieherinnen sind nur Impulsgeber, die Kinder erforschen und probieren alles selbst aus.“ Das Material wechselt, sodass nicht immer die gleichen Experimente auf dem Programm stehen. Sparkassen-Regionalleiter Björn Becker war sehr angetan vom Forscherdrang der Kleinen. Am liebsten hätte er selbst mitexperimentiert: „Es ist faszinierend, was die Kinder hier schon so alles machen können. Das Geld ist gut angelegt.“ vw