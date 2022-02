Mit „Pasquarella“ zur Überraschung

Die Seelsorgeeinheit Schwetzingen/Oftersheim/Plankstadt initiiert eine Aktion für Kinder und Familien in der Fastenzeit. Dabei spielt die Raupe „Pasquarella“ eine Rolle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Alle Mädchen und Jungen im Kindergarten- und Grundschulalter sind eingeladen, ab Sonntag, 13. März, in den Kirchen St. Pankratius, Schwetzingen, St. Nikolaus, Plankstadt und St. Kilian, Oftersheim mit der Raupe „Pasquarella“ auf eine Entdeckungsreise durch die Fastenzeit bis hin zu Ostern zu gehen. Jede Woche liegen dazu in den Kirchen neue Geschichten und Perlen aus. Zudem werden in der Karwoche am Gründonnerstag, Karfreitag und an Ostern jeweils neue Geschichten bereitgestellt.

Wer alle Perlen sammelt, erhält damit zu Ostern eine Überraschung. Die Aktion wird von Gemeindereferentin Isabel Hawranke und Pastoralreferent Sebastian Binder geplant und gestaltet. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2