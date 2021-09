„Mit Realität nichts zu tun“

„Wer am Donnerstag die Schwetzinger Zeitung aufmerksam las und die hiesigen kommunalpolitischen Akteure kennt, musste sich doch recht deutlich über die Aussagen der hiesigen Grünen wundern. Versuchen sie doch, mit ganzer Kraft ein Bild von der CDU zu vermitteln, das mit der Realität wirklich nichts mehr zu tun hat“, schreibt die CDU-Fraktion am Donnerstag in einer Presseerklärung.

„Der Fraktionsvorsitzende der Grünen scheint seine Partei dabei als einzig wahre Institution in der Schwetzinger Kommunalpolitik anzusehen und schreckt mittlerweile nicht mal mehr vor frei erfundenen Unwahrheiten zurück. Dies wird deutlich in der jüngsten Presseerklärung, in der Bündnis 90/Die Grünen verbreiten, dass die CDU einen Antrag auf Deckelung der städtischen Klimaschutzförderung stellen wollte. Das entbehrt jeglicher Wahrheit und zeigt nun einmal mehr, auf welch fragwürdigem Weg sich die Grünen befinden. Mit Transparenz und aufrichtiger Kommunalpolitik hat das nichts mehr zu tun“, heißt es in der Pressemitteilung der Schwetzinger CDU-Stadträte.

„Während ein Teil von Bündnis 90/Die Grünen seit 2019 nichts anderes mehr im Sinn hat, als die Ressourcen der Stadtverwaltung mit Berichtsanträgen, persönlichen Erklärungen und belehrenden Vorträgen für sich einzunehmen, setzen wir – wie auch viele andere Fraktionen am Ratstisch – lieber weiterhin auf konkrete Vorschläge und Gespräche. Miteinander, statt Gegeneinander“, so die Fraktion abschließend. zg