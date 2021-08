Mit Sturm in den Landtag

Region. Der CDU-Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Schwetzingen, Andreas Sturm, lädt politisch interessierte Bürgerinnen und Bürger herzlich zu einer Informationsfahrt zum Landtag von Baden-Württemberg nach Stuttgart ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fahrt findet am Montag, 30. August, mit dem Busunternehmen Jahnke aus Hockenheim statt. Abfahrt ist um 9 Uhr am Bahnhof Hockenheim. Nach der Ankunft in Stuttgart haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, die Landeshauptstadt selbstständig zu erkunden. Um 12.30 Uhr ist ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen, dem sich um 14 Uhr eine Einführung in die Arbeit des Landtags sowie ein Gespräch mit dem Landtagsabgeordneten Andreas Sturm anschließen. Die Rückfahrt nach Hockenheim ist gegen 16.30 Uhr geplant.

Aufgrund der aktuellen Corona-Situation gilt in Reisebussen sowie im Landtag die 3-G-Regel (genesen, geimpft, getestet). Ein entsprechender Nachweis muss vor Antritt der Fahrt vorgelegt werden.

Interessierte können sich unter Angabe des Namens und der Wohnadresse via E-Mail an andreas.sturm@cdu.landtag-bw.de oder telefonisch unter 06205/36 40 571 anmelden. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2