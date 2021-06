Mit Sturm ins Museum Autovision

Das Thema Wasserstoff im Bereich Mobilität wird aktuell ausführlich diskutiert. Seit Gründung im Jahr 2002 unterhält das Museum Autovision in Altlußheim eine große Wasserstoff-Ausstellung. Als Beitrag zur aktuellen Diskussion veröffentlichte Stiftungsvorstand Horst Schultz in diesen Tagen ein Buch mit dem Titel “Wasserstoff jetzt – vom Energieträger zum Klimaretter – ein Weckruf”, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit urban-intext1

Die Junge Union (JU) Schwetzingen lädt deshalb gemeinsam mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Sturm Interessierte am Freitag, 2. Juli, um 19 Uhr zu einer Führung durch das Museum sowie einem anschließenden Gespräch mit Stiftungsvorstand Horst Schultz ein.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung per E-Mail unter Andreas.sturm@cdu. landtag-bw.de oder Telefon 06205/3 64 05 71 gebeten. zg