Der TV Schwetzingen und die HG Oftersheim/Schwetzingen bieten am Sonntag, 14. November, in der Hebel-Sporthalle gemeinsam ihren zweiten inklusiven Open Sporty Sunday für Kinder mit und ohne Handicap an. Nach dem großen Erfolg bei der Premiere im Oktober findet von 14 bis 16 Uhr, in der barrierefreien Sporthalle das monatliche sportliche Schnupper-Training für Kinder von sechs bis zwölf Jahren statt. Teilnehmen können alle Kinder in Begleitung ihrer Eltern, die Lust und Laune auf Bewegung und Spiel in der Gemeinschaft haben – speziell auch junge Rollstuhlfahrer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dafür werden in der thematisch dreigeteilten Sporthalle wieder eine abwechslungsreiche Bewegungslandschaft und zwei unterschiedliche Spielflächen mit diversen niederschwelligen Mitmachangeboten aufgebaut – dazu eine Kuschelecke zum Pause machen und ausruhen.

Personell und individuell betreut wird die Gemeinschaftsaktion wieder vom hochmotivierten Coachingteam aus vereinseigenen Übungsleitern und Betreuern sowie externen Fachtrainern von Comenius-Schule, Hebel-Gymnasium, Sportkreis, Pädagogischer Hochschule und der Lebenshilfe. Ein Corona-konformes und behördlich genehmigtes Hygienekonzept liegt vor. Für alle Erwachsenen gilt derzeit die aktuelle 3G-Regel (Warnstufe). zg

Info: Anmeldungen unter Telefon 06202/1 60 22 oder E-Mail geschaeftsstelle@tv1864.de bis Freitag 12 Uhr.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2