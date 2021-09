Mit Unterstützung da

Die Direktkandidatin für den Bundestags von der Partei Die Linke, Alena Schmitt, kommt mit der Bundestagsabgeordneten Gökay Akbulut am Samstag, 11. September, auf die Kleinen Planken nach Schwetzingen. Der Infostand steht vor die Volkshochschule.

Sowohl die 18-jährige Schülerin Alena Schmitt als auch Gökay Akbulut stehen Bürgern dort zu allen Fragen rund um die Bundestagswahl zur Verfügung, schreiben die Linken. Sie hören sich gern die Sorgen der Bürger vor Ort an und diskutieren mit ihnen Lösungsansätze. Akbulut ist ordentliches Mitglied im Unterausschuss für Europarecht und im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Somit ist sie eine sehr gute Ansprechpartnerin für alles, was sich rund um Europa, Verbraucherrecht und Verbraucherschutz dreht, heißt es in der Mitteilung weiter.

© Andi Weiland

Schmitt und Akbulut sind von 10 bis 13 Uhr zum parallel verlaufenden Samstagsmarkt vor Ort. zg/Bilder: Arslan, Weiland