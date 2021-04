Mit viel Handarbeit

In der Spargelresidenz Schwetzingen und den Feldern im Umland begann die Saison eher zögerlich. Noch warten die Spargelliebhaber sehnsüchtig auf reichhaltigere Ernten. Das königliche Gemüse ist ja generell eine Pflanze mit Ansprüchen und vor dem Genuss steckt viel Arbeit. Es will gehegt und gepflegt werden, verlangt bestimmte Böden, Temperaturen und außerdem genügend Platz und Zeit, sich zu entwickeln.

Nach der Pflanzung und vor der ersten „richtigen“ Ernte steht noch ein Wartejahr, bevor dann im Dritten die Erträge sprießen. Über die gesamte Lebenszeit eines Spargelfelds ist viel Handarbeit notwendig, insbesondere auch bei den Ernten. In einem älteren Spargelbuch ist poetisch darüber zu lesen: „Wie ein schlüpfreifes Küken die Eierschale durchstößt, so kündet auch die von unten heraufstrebende Spargelstange mit leichten Rissen in der Bodenkruste alsbaldiges Kommen an“. Das ist nicht nur Poesie, sondern auch der Moment für die geschulten Augen der Spargelstecher. Umsichtig „stechen“ sie mit ihrem speziell geformten Messer die Köstlichkeiten vom Stock, damit die Grundlage für den puren Genuss wohlgewachsen und unbeschädigt aus der Erde kommt. Die Spargelernte ist eine körperlich sehr anstrengende Arbeit.

Das haben auch freiwillige Helfer im vergangenen Jahr erkannt, als wegen des Coronavirus viele der Erntehelfer aus Polen und anderen Ländern nicht einreisen konnten. Einige haben trotz guten Willens nach kurzer Zeit wieder aufgegeben und diejenigen die durchhielten, äußerten großen Respekt für die Arbeit der Profis. Dieses Jahr scheinen genügend Erntehelfer vorhanden zu sein.

Bleibt zu wünschen, dass sie in den nächsten Wochen auch das notwendige Wetter für ein erfolgreiches Stechen haben werden. Wir Genießer sollten dann allerdings auch die Arbeit der vielen Beteiligten beim notwendigen Preis anerkennen.

